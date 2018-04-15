Открыта горячая линия в связи с аварией на дороге Новый Уренгой— Ямбург

В связи с ДТП на автодороге Новый Уренгой-Ямбург в Главном управлении МЧС России по ЯНАО открыта горячая линия. Номер ‎8 (34922) 3-22-11.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, на 77 километре автодороги Новый Уренгой-Ямбург произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Вахта» Камаз и МАЗ. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России, они устранили розлив легковоспломеняющейся жидкости. Все пострадавшие — их, по предварительным данным, 16 человек — каретами скорой помощи и вертолетом санавиции доставляются в больницу.