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Открыта горячая линия в связи с аварией на дороге Новый Уренгой— Ямбург
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Открыта горячая линия в связи с аварией на дороге Новый Уренгой— Ямбург 

ИА Север-Пресс 8 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В связи с ДТП на автодороге Новый Уренгой-Ямбург в Главном управлении МЧС России по ЯНАО открыта горячая линия. Номер ‎8 (34922) 3-22-11.
Напомним, что сегодня, 15 апреля, на 77 километре автодороги Новый Уренгой-Ямбург произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Вахта» Камаз и МАЗ. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России, они устранили розлив легковоспломеняющейся жидкости. Все пострадавшие — их, по предварительным данным, 16 человек — каретами скорой помощи и вертолетом санавиции доставляются в больницу.
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