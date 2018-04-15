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Водитель Audi устроил серию ДТП и покалечил двух человек на Кубани
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Водитель Audi устроил серию ДТП и покалечил двух человек на Кубани 

Вести.Ru 9 минут назад
Фото: Вести.Ru
События, попавшие в объективы регистраторов и камер мобильных телефонов очевидцев, произошли в поселке Ильском Северского района Краснодарского края еще в середине февраля этого года, однако записи были размещены в сети только на днях.
Водитель автомобиля Audi выехал на полосу встречного движения и врезался в Hover, попутно впечатав его в ехавшую сзади машину.
Мужчина, находившийся за рулем первого из протараненных авто, покинул салон своего транспортного средства и попытался вступить в диалог с нарушителем, однако был сбит им.
После этого виновник ДТП скрылся с места аварии, по дороге задев еще несколько машин.
Как сообщают местные СМИ, через несколько минут Audi на большой скорости врезался в грузовик и легковой автомобиль «ВАЗ-2115», после чего перевернулся.
В результате действий неадекватного мужчины пострадали два человека — водитель Hover, которого госпитализировали с тяжелыми травмами, и пассажирка «пятнашки». Сам он не получил серьезных повреждений, попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции.
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