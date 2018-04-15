В аварии с Lada Largus под Уфой погибла женщина

В автомобильной аварии, которая произошла поздно ночью, 11 апреля, погибла жительница Учалов. 35-летняя женщина умерла в больнице.

Виктория скончалась утром, 13 апреля в Белорецкой больнице, после того как врачи целые сутки боролись за ее жизнь.

— Она в тот день ехала из Уфы в Учалы. Вместо того, чтобы поехать на автобусе, села в «такси» — Lada Largus , — рассказали знакомые погибшей.

Дорога была чистой, но водитель, не справившись с управлением, въехал в отбойник и металлическая балка насквозь прошибла машину. Виктория сидела спереди, рядом с водителем — именно туда и пришелся удар. Женщина получила страшную травму головы.

В аварии пострадала и молодая семейная пара — 23-летние Гузель и Ринат, которые возвращались домой из отпуска. Девушка и ее супруг находятся в больнице, они лишь недавно пришли в себя, врачи наблюдают за их состоянием.

Как сообщили в ГИБДД, еще одному пассажиру, сидевшему сзади, понадобилась помощь медиков, но травмы он получил незначительные. Водитель «такси» не пострадал.