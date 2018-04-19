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В Кургане осужден водитель автобуса за употребление наркотиков
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В Кургане осужден водитель автобуса за употребление наркотиков 

Уральский меридиан 43 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Кургане назначено наказание водителю автобуса, у которого при задержании транспортные полицейские изъяли наркотик.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в августе 2017 года сотрудниками Курганского линейного отдела МВД России на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний курганец, который, по видимым признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. Проверка показала, что мужчина работает водителем автобуса, и накануне приобрел для себя пакетик с наркотиком. Запрещенное вещество он спрятал в пачку из-под сигарет, которую хранил прямо на рабочем месте — в «кармане» двери автобуса.
Сотрудники транспортной полиции вещество изъяли и направили на исследование, которое показало, что содержимое пакетика — производное наркотического средства «N-метилэфедрон», массой 0,92 грамма, что является крупным размером. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела вина подозреваемого была доказана и материалы переданы в суд.
В настоящее время Курганским городским судом мужчине назначено наказание виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. 17 апреля 2018 года приговор вступил в законную силу.
Источник изображения — skyscrapercity.com
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