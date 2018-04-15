В Кургане пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Сегодня, 16 апреля, около 16 часов в районе Курганстальмост произошла авария, которая унесла жизнь молодого мужчины.

По информации очевидцев, кроссовер с Челябинскими номерами н большой скорости врезался в Ладу Гранту с Башкирскими номерами. В результате левая водительская сторона сильно пострадала. Удар пришелся как раз на водительскую дверь. Так же известно, что водитель кроссовера был изрядно пьян. На месте происшествия его скрутили полицейские. По имеющейся информации, пострадавшие пассажиры Гранты доставлены во 2-ю городскую больницу Кургана. Водитель же скончался на месте происшествия.