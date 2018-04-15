Водитель «Лады» погиб в столкновении с кроссовером в Кургане

Водитель автомобиля « Лада Гранта » погиб в столкновении с кроссовером в Кургане, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

По словам очевидцев, авария в районе завода «Курганстальмост» произошла около 16 часов 16 апреля. Горожане утверждают, что водитель кроссовера с номерами Челябинской области был пьян. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте, пострадавшего пассажира увезли в больницу.

«Что за дела у нас творятся, 11.04 в 16.00 по вине пьяного водителя в Рябково пострадал автомобиль с детьми, через 4 дня снова за рулём пьяный водитель, только последствия трагичнее. Когда уже поймут, что не прощаются такие ошибки, выпил — значит сиди и жди такси», — написала в комментариях одна из участниц обсуждения.

Напомним, ранее в Кургане вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пассажир.