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Водитель «Лады» погиб в столкновении с кроссовером в Кургане
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Водитель «Лады» погиб в столкновении с кроссовером в Кургане 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в столкновении с кроссовером в Кургане, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, авария в районе завода «Курганстальмост» произошла около 16 часов 16 апреля. Горожане утверждают, что водитель кроссовера с номерами Челябинской области был пьян. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте, пострадавшего пассажира увезли в больницу.
«Что за дела у нас творятся, 11.04 в 16.00 по вине пьяного водителя в Рябково пострадал автомобиль с детьми, через 4 дня снова за рулём пьяный водитель, только последствия трагичнее. Когда уже поймут, что не прощаются такие ошибки, выпил — значит сиди и жди такси», — написала в комментариях одна из участниц обсуждения.
Напомним, ранее в Кургане вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пассажир.
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