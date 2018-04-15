В ДТП в Башкирии с внедорожником пострадали 2 детей, один погиб

Около 11 часов дня 15 апреля в Стерлитамакском районе столкнулись « Toyota Land Cruiser Prado » и « Лада Калина». В результате пострадали двое детей: годовалая девочка и трехлетний мальчик. Врачи боролись за жизнь малышей, но, девочка, к сожалению, скончалась в больнице.

Как сообщают Уфимские заметки со ссылкой на ToDay News Ufa, трагедия произошла на 135 км автодороги Уфа-Оренбург. За рулем иномарки находился 40-летний житель Ишимбая. Мужчина поворачивал налево на регулируемом перекрестке и не уступил дорогу отечественной легковушке, за рулем колотой находился 36-летний житель Стерлитамака.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.