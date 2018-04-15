18 человек попали в ДТП между Новым Уренгоем и Ямбургом

Сегодня в 13:30 на 77 километре автодороги Новый Уренгой-Ямбург столкнулись два грузовых автомобиля «Вахта» Камаз и МАЗ, в которых находилось 18 человек

По сообщению МЧС России по ЯНАО, прибыв на место, спасатели устранили розлив легковоспломеняющейся жидкости.

Для помощи пострадавшим прибыли кареты скорой помощи и вертолет санавиации, а также психолог МЧС. Семь человек, как сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по ЯНАО Иван Скиданов «Пятому каналу», доставлены в больницу Нового Уренгоя, еще девять — с повреждениями легкой и средней степени, остаются на месте аварии. Причину столкновения выясняют правоохранители.

В связи с ДТП на автодороге Новый Уренгой-Ямбург открыта «горячая линия»: 8 (34922) 3-22-11.

ВИДЕО