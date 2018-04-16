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999 999 евро за отечественный автомобиль, купят ли в Германии?
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999 999 евро за отечественный автомобиль, купят ли в Германии? 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Раритетный отечественный автомобиль на Родине проигравших.
Как ни странно, но именно Германии этот автомобиль был выставлен на продажу за круглую сумму в 999 999 евро, в переводе на рубли — это 76 миллионов. Дело в том, что автомобиль марки ЗИЛ-114 славен тем, что на нём ездил Леонид Брежнев. Он также участвовал и в конструировании автомобиля. Леонид Брежнев решил внести изменения и отдал приказ произвести замену стандартных, квадратных фар на круглые, также по его просьбе была демонтирована крыша виниловая.
Данная марка автомобиля не использовалась долго и совсем не предназначалась для эксплуатации частными лицами. По происшествию десяти лет автомобиль уничтожался под прессом. Автомобиль был выпущен в 1970 в то время он уже успел проколесить 46 150 километров. Карбюратор отрегулировали, жидкости, поршни и тормозную систему полностью заменили. Вообщем, можно сказать что авто в отличном состоянии. Конечно время сказалось и на деревянных деталях уже появились пятна. Краска немного подпортилась из-за пористой структуре. Сумма огромная, но если сопоставить все факты и редкость данной макри, то стоимость можно считать оправданной.
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