Американский военный грузовик вспыхнул на дороге

Грузовой автомобиль спокойно ехал по шоссе, когда вдруг под днищем что-то вспыхнуло и машину мгновенно охватило пламя. Какое-то время грузовик еще ехал по трассе, прежде чем водитель понял: что-то пошло не так.

Как пишет автор видео, к счастью, в цистерне грузовика была обычная вода, поэтому водитель остался жив и невредим. Если бы там было топливо или любая другая горючая жидкость, то это происшествие могло закончиться очень печально.

M939 — семейство пятитонных, полноприводных грузовых автомобилей колёсной формулы 6 × 6, широко используемое в Вооружённых силах США. Конкретно этот грузовик относится к серии А2, которая оснащена дизельным двигателем Cummins 6CTA8.3 с турбонаддувом объёмом 8,3 л, а также мощностью также 250 л.с.