Дорожный конфликт закончился страшным ДТП

В процессе конфликта между автолюбителем и его оппонентом на Mercedes последний достал пистолет (или предмет, похожий на него) и направил на водителя Lexus . Тот не растерялся и мгновенно принял восхитительно «рациональное» решение: сорвался с места и выехал на встречную полосу, где в него на полном ходу тут же врезалась машина с ребенком внутри.

К счастью, ребенок, как и другие участники ДТП, остался жив: его спасло детское автокресло. Однако нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь.

А что водитель Mercedes? Да ничего. На видео видно, как он спокойно уезжает с места происшествия.

В соцсетях недоумевают, почему Lexus не выбрал другую, более логичную траекторию движения, и не направил машину в сторону агрессора. Но увы, ответа на этот вопрос пока нет.