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На юге Москвы столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль
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На юге Москвы столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль 

ТАСС 49 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.
"На пересечении Бесединского шоссе с улицей Мусы Джалиля произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительной информации, один человек пострадал", — сказал собеседник агентства, не уточнив в какой из машин находился пострадавший.
По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.
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