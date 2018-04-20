На юге Москвы столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. Один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"На пересечении Бесединского шоссе с улицей Мусы Джалиля произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительной информации, один человек пострадал", — сказал собеседник агентства, не уточнив в какой из машин находился пострадавший.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.