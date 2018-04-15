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Автоворы продолжают терроризировать посетителей «Меги Дыбенко»
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Автоворы продолжают терроризировать посетителей «Меги Дыбенко» 

Ivyborg.ru 1 час назад
От ТРК «МЕГА Дыбенко» во Всеволожском районе вновь угнали автомобиль.
Как пишет 47news, около 23:00 14 апреля в отделение полиции во Всеволожске обратился 36-летний житель Петербурга. Он сообщил, что его "Тойота Камри" таинственным образом испарилась с парковки торгового центра «Мега Дыбенко». Машина была оставлена около 21:00 на открытой парковке перед входом в ТЦ.
Из особых примет автолюбитель указал тонированные задние стекла. Иномарка была оборудована штатной сигнализацией и застрахована по КАСКО. Правоохранители приступили к поискам машины.
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