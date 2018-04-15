Автоворы продолжают терроризировать посетителей «Меги Дыбенко»

От ТРК «МЕГА Дыбенко» во Всеволожском районе вновь угнали автомобиль.

Как пишет 47news , около 23:00 14 апреля в отделение полиции во Всеволожске обратился 36-летний житель Петербурга. Он сообщил, что его " Тойота Камри" таинственным образом испарилась с парковки торгового центра «Мега Дыбенко». Машина была оставлена около 21:00 на открытой парковке перед входом в ТЦ.

Из особых примет автолюбитель указал тонированные задние стекла. Иномарка была оборудована штатной сигнализацией и застрахована по КАСКО. Правоохранители приступили к поискам машины.