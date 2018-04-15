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Внедорожник Toyota перевернулся после наезда на препятствие на юго-западе Москвы
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Внедорожник Toyota перевернулся после наезда на препятствие на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Зюзино водитель внедорожника Toyota врезался в препятствие, после чего автомобиль перевернулся. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Двигаясь по ул. Азовская в районе д. 13, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и врезался в препятствие. После этого автомобиль перевернулся. По предварительным данным, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения во время ДТП», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте ДТП сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей аварии.
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