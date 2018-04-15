Внедорожник Toyota перевернулся после наезда на препятствие на юго-западе Москвы

Она уточнила, что на месте ДТП сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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