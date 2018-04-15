Водителям напомнили об опасностях весеннего солнца

МЧС рекомендует для защиты глаз использовать специальные очки или козырек.

Весенняя дорога таит немало поводов для опасности. Как сообщает МЧС по Карелии, опасен такой период не только утренним и вечерним гололедом, но и ярким весенним солнцем, от которого начинают слезиться глаза.

— Весеннее солнце — коварный враг для водителя,

— предупреждают в ведомстве.

Люди радуются солнцу, которое греет с каждым днем все сильнее. Но для водителя оно опасно, поскольку заставляет щуриться, а порой просто ослепляет, отражаясь в лужах или на мокром асфальте.

Такое воздействие на глаза может способствовать созданию аварийной ситуации на дороге. В министерстве подчеркивают, что важно защитить глаза от солнечных лучей. Например, использовать специальные очки. В случае их отсутствия ведомство предлагает воспользоваться автомобильным противосолнечным козырьком.

В соответствии с ПДД при ослеплении солнцем водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.