Мужчина под Саратовом силой затаскивал женщину в машину

Тревогу подняли соседи, которым показалось очень странным, как ведет себя гражданин.

В социальных сетях появилось видео, на котором житель Энгельса Саратовской области затаскивает силой в автомобиль женщину. При этом дама активно сопротивляется.

Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции. Однако стражи порядка выяснили, что дама — жена мужчины, который является доктором одной из психиатрических лечебниц. Доктор-муж решил собственноручно госпитализировать свою благоверную.

Якобы женщина является сумасшедшей, и у нее по весне отмечается обострение. Ненормальность, со слов тех же соседей, выражается в подкармливании бездомных животных.