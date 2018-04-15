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Мужчина под Саратовом силой затаскивал женщину в машину
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Мужчина под Саратовом силой затаскивал женщину в машину 

Новости Саратова 52 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Тревогу подняли соседи, которым показалось очень странным, как ведет себя гражданин.
В социальных сетях появилось видео, на котором житель Энгельса Саратовской области затаскивает силой в автомобиль женщину. При этом дама активно сопротивляется.
Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции. Однако стражи порядка выяснили, что дама — жена мужчины, который является доктором одной из психиатрических лечебниц. Доктор-муж решил собственноручно госпитализировать свою благоверную.
Якобы женщина является сумасшедшей, и у нее по весне отмечается обострение. Ненормальность, со слов тех же соседей, выражается в подкармливании бездомных животных.
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