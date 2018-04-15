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Внедорожник Toyota перевернулся на юго‑западе Москвы
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Внедорожник Toyota перевернулся на юго‑западе Москвы 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser врезался в препятствие на юго-западе Москвы, после чего автомобиль перевернулся, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.
«Около 17:45, двигаясь по улице Азовская в районе дома 15, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и врезался в препятствие. После этого автомобиль перевернулся. Пострадавших в результате ДТП нет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте аварии сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.
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