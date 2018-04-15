Тестовый матч на «Ростова-Арене» выявил недостатки транспортной сети

Большой затор собрался на протяжении всего Ворошиловского проспекта в обе стороны Движение было затруднено на Большой Садовой и Пушкинской.

Автомобилисты стоят в пробке и в сторону Батайска, движение было парализовано в районе железнодорожного вокзала. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, по данным сервиса Яндекс . Пробки затор остался на протяжении всего Ворошиловского моста.

Горожане предрекают второй виток пробок после окончания тестового матча. Сегодня, 15 апреля «Ростов» встретится с клубом «СКА-Хабаровск», 29 апреля — с «Тосно», 13 мая — с екатеринбургским «Уралом». Добраться до стадиона можно на любом автобусе-шаттле. Автобусы курсируют до 23:30.

Маршрут S7б начинается от перехватывающей парковки на пр. Шолохова мимо стадиона «Олимп2», конец его маршрута — восточный проезд стадиона «Ростов Арена».

Второй маршрут S4 следует от Привокзальной площади к западному проезду стадиона. Автомобилистам следует помнить, что сегодня с 14:00 до 00:00 введено ограничение движения автотранспорта. Проехать не получится от съезда с транспортной развязки Левобережной улицы с Ворошиловским мостом до Восточного кольца с пересечением южного подъезда к стадиону.