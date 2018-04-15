Тестовый матч на «Ростова-Арене» выявил недостатки транспортной сети 

Большой затор собрался на протяжении всего Ворошиловского проспекта в обе стороны Движение было затруднено на Большой Садовой и Пушкинской.
Автомобилисты стоят в пробке и в сторону Батайска, движение было парализовано в районе железнодорожного вокзала. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, по данным сервиса Яндекс. Пробки затор остался на протяжении всего Ворошиловского моста.
Горожане предрекают второй виток пробок после окончания тестового матча. Сегодня, 15 апреля «Ростов» встретится с клубом «СКА-Хабаровск», 29 апреля — с «Тосно», 13 мая — с екатеринбургским «Уралом». Добраться до стадиона можно на любом автобусе-шаттле. Автобусы курсируют до 23:30.
Маршрут S7б начинается от перехватывающей парковки на пр. Шолохова мимо стадиона «Олимп2», конец его маршрута — восточный проезд стадиона «Ростов Арена».
Второй маршрут S4 следует от Привокзальной площади к западному проезду стадиона. Автомобилистам следует помнить, что сегодня с 14:00 до 00:00 введено ограничение движения автотранспорта. Проехать не получится от съезда с транспортной развязки Левобережной улицы с Ворошиловским мостом до Восточного кольца с пересечением южного подъезда к стадиону.