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В Саратове у кладбища автоледи на Porsche Cayenne протаранила фуру
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В Саратове у кладбища автоледи на Porsche Cayenne протаранила фуру 

Новости Саратова 21 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня, 15 апреля, почти на выезде из Саратова произошла авария с участием фуры.
Как сообщили очевидцы, ДТП случилось в пятом часу вечера на Московском шоссе. По предварительным данным, около поворота на Петровский тракт автоледи на иномарке протаранила большегруз. Женщина, находясь за рулем Porsche Cayenne стремилась проехать по направлению к старому кладбищу, и совершив неоправданный маневр во время перестройки движения, задела несущуюся фуру DAF.
На месте аварии возник серьезный затор. Очевидцы вызвали врачей и дорожных полицейских. Автоледи увезли в больницу медики.
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