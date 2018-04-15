В Саратове у кладбища автоледи на Porsche Cayenne протаранила фуру

Сегодня, 15 апреля, почти на выезде из Саратова произошла авария с участием фуры.

Как сообщили очевидцы, ДТП случилось в пятом часу вечера на Московском шоссе. По предварительным данным, около поворота на Петровский тракт автоледи на иномарке протаранила большегруз. Женщина, находясь за рулем Porsche Cayenne стремилась проехать по направлению к старому кладбищу, и совершив неоправданный маневр во время перестройки движения, задела несущуюся фуру DAF.

На месте аварии возник серьезный затор. Очевидцы вызвали врачей и дорожных полицейских. Автоледи увезли в больницу медики.