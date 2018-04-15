Автомобилистов пустят в объезд строительства трехуровневой развязки на М-5 в Тольятти

В понедельник, 16 апреля, на 974-м километре трассы М-5 «Урал» в Тольятти изменят схему движения транспорта. Это связано со строительством трехуровневой развязки.

— До конца строительства объекта будут функционировать объездные дороги. Транспорт, следующий в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД «Глобус» на 971-м километре будет поворачивать направо — на улицу Куйбышева — и далее следовать до пересечений улиц Магистральной и Железнодорожной. Здесь организуют одностороннее движение, — рассказали в Поволжуправтодоре.

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Также запретят съезд с кольца на улицу Куйбышева. Транспорт перенаправят на улицу Железнодорожную. При этом схему движения из Челябинска в Москву на участке строительства оставят без изменений.

Новая дорога пройдет над железнодорожным мостом, от поста ГИБДД на плотине до пересечения М-5 и улицы Громовой. Развязка поднимется над землей на высоту 14 метров и будет иметь протяженность более километра. По всей длине магистрали планируют установить освещение и шумозащитные экраны.

Завершить работы планируют в третьем квартале 2019 года.