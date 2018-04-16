С 16 апреля меняется схема движения на трассе М-5 «Урал» в Тольятти

С понедельника, 16 апреля, изменяется схема движения в районе строящейся транспортной развязки на 974 км автодороги М-5 «Урал» в Тольятти, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор».

Для обеспечения бесперебойного движения на федеральной трассе до окончания строительства объекта — III квартала 2019 года будут функционировать временные объездные дороги.