С 16 апреля меняется схема движения на трассе М-5 «Урал» в Тольятти 

С понедельника, 16 апреля, изменяется схема движения в районе строящейся транспортной развязки на 974 км автодороги М-5 «Урал» в Тольятти, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор».
Для обеспечения бесперебойного движения на федеральной трассе до окончания строительства объекта — III квартала 2019 года будут функционировать временные объездные дороги.
Автомобили, следующие в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД «Глобус» на 971 км будут поворачивать направо — на улицу Куйбышева, далее двигаться до пересечения улиц Магистральной и Железнодорожной. На данном участке объездной дороги будет организовано одностороннее движение. Съезд с кольца на улицу Куйбышева будет запрещен, транспорт перенаправят на улицу Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву на участке строительства будет осуществляться без изменений.