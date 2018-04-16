Женщина попала в реанимацию из-за упавшего на машину дерева в Пятигорске

Сухое дерево рухнуло на иномарку в Пятигорске, пассажирка попала в реанимацию. Очевидцы из Пятигорска прислали видеоролики происшествия в Instagram.

Недалеко от городской гимназии №4 на улице Панагюриште на капот автомобиля упала огромная сухая ветка. От удара помялся кузов автомобиля, треснуло лобовое стекло. Пассажирка иномарки получила серьёзные травмы, её доставили в реанимацию.

Пользователи соцсети рассуждают, кто понесёт ответственность за произошедшее. Они отмечают, что в городе не высаживают молодые деревья и не спиливают засохшие. Упоминают также, что подобные несчастья в Пятигорске происходили ранее: полтора месяца назад дерево упало на автобус.

Публикация от Мой Пятигорск (@moy.pyatigorsk) 15 Апр 2018 в 4:25 PDT Публикация от Пятигорск