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Женщина попала в реанимацию из-за упавшего на машину дерева в Пятигорске
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Женщина попала в реанимацию из-за упавшего на машину дерева в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сухое дерево рухнуло на иномарку в Пятигорске, пассажирка попала в реанимацию. Очевидцы из Пятигорска прислали видеоролики происшествия в Instagram.
Недалеко от городской гимназии №4 на улице Панагюриште на капот автомобиля упала огромная сухая ветка. От удара помялся кузов автомобиля, треснуло лобовое стекло. Пассажирка иномарки получила серьёзные травмы, её доставили в реанимацию.
Пользователи соцсети рассуждают, кто понесёт ответственность за произошедшее. Они отмечают, что в городе не высаживают молодые деревья и не спиливают засохшие. Упоминают также, что подобные несчастья в Пятигорске происходили ранее: полтора месяца назад дерево упало на автобус.
Публикация от Мой Пятигорск (@moy.pyatigorsk) 15 Апр 2018 в 4:25 PDT  Публикация от Пятигорск
АиФ Ставрополье: последние новости
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