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У Центрального стадиона спецслужбы искали бомбу в припаркованном BMW X5
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У Центрального стадиона спецслужбы искали бомбу в припаркованном BMW X5 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на Крауля, 2, в BMW X5 искали бомбу. Как рассказали E1.RU очевидцы, о взрывном устройстве сообщил прохожий: он позвонил и сказал, что рядом с Центраьлным стадионом увидел машину, внутри которой было что-то, похожее на бомбу или на детали от нее.
На место происшествия приехали все спецслужбы: полиция, спасатели, саперы. Автомобиль осмотрели с собакой, но ничего похожего на взрывное устройство не нашли. Как сообщили очевидцы, автомобиль при этом не вскрывали.
На время, пока спецслужбы проверяли автомобиль, улицу Крауля перекрыли для автомобилей от Центрального стадиона до улицы Репина. Прохожих при этом тоже разворачивали и просили пройти в обход.
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