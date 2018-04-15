Маршрутка с фанерой вместо стёкол возмутила челябинцев

Маршрутка, вместо задних стёкол которой водитель вставил листы фанеры, возмутила челябинцев, видеозаписью один из жителей города поделился в соцсети.

По словам автора ролика, микроавтобус маршрута № 24 ехал по Свердловскому проспекту без пассажиров — люди ранее пересели в другую маршрутку из-за сломавшейся двери.

«Жаль, что пассажиры у нас умеют отличать только желтую газель от всего остального и даже не задумываются об отношении водителей к ним. 90% водителей маршрутных такси вас просто презирают и ненавидят, причем даже не скрывают этого, а вы продолжаете с ними ездить. Лично у меня вызывали эти фанерки вместо стекол чувство брезгливости. Потому что зарабатывают водители на своих микроавтобусах на 24 маршруте от 5 до 10 тысяч рублей в день, а он не может, вернее не хочет поставить стекла в задние двери, ведь пассажиры и так сядут и будут счастливы, что он своей персоной их осчастливил. Стоимость стекла на одну дверь порядка 3000-3500 рублей», — написал челябинец.

Автор ролика также отметил, что во время езды импровизированная заглушка вылетела из окна микроавтобуса и чудом не задела двигавшуюся следом машину.

Напомним, ранее житель Челябинска поделился видеозаписью, на которой видно, как у маршрутки на ходу открываются задние двери.