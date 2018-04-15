Ещё
Маршрутка с фанерой вместо стёкол возмутила челябинцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маршрутка с фанерой вместо стёкол возмутила челябинцев 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Маршрутка, вместо задних стёкол которой водитель вставил листы фанеры, возмутила челябинцев, видеозаписью один из жителей города поделился в соцсети.
По словам автора ролика, микроавтобус маршрута № 24 ехал по Свердловскому проспекту без пассажиров — люди ранее пересели в другую маршрутку из-за сломавшейся двери.
«Жаль, что пассажиры у нас умеют отличать только желтую газель от всего остального и даже не задумываются об отношении водителей к ним. 90% водителей маршрутных такси вас просто презирают и ненавидят, причем даже не скрывают этого, а вы продолжаете с ними ездить. Лично у меня вызывали эти фанерки вместо стекол чувство брезгливости. Потому что зарабатывают водители на своих микроавтобусах на 24 маршруте от 5 до 10 тысяч рублей в день, а он не может, вернее не хочет поставить стекла в задние двери, ведь пассажиры и так сядут и будут счастливы, что он своей персоной их осчастливил. Стоимость стекла на одну дверь порядка 3000-3500 рублей», — написал челябинец.
Автор ролика также отметил, что во время езды импровизированная заглушка вылетела из окна микроавтобуса и чудом не задела двигавшуюся следом машину.
Напомним, ранее житель Челябинска поделился видеозаписью, на которой видно, как у маршрутки на ходу открываются задние двери.
АиФ: последние новости
Челябинцу, обстрелявшему карету скорой помощи, грозит срок до 5 лет тюрьмы Челябинские транспортники требуют компенсации от водителя-нелегала Нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил подростка в Бакале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»308
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение