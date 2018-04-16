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Пассажирский поезд сбил насмерть подростка в Ростовской области
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Пассажирский поезд сбил насмерть подростка в Ростовской области 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР, инцидент произошел 15 апреля около 22.00 на перегоне Александровка — Кизитиринка в черте хутора Большой Лог.
По версии следствия, пассажирский поезд №36 «Санкт-Петербург — Адлер» сбил 17-летнего подростка, который, по словам машиниста, шел по железнодорожным путям.
От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
В настоящее время по факту гибели подростка проводится доследственная проверка.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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