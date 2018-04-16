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Пассажирку автобуса в Череповце отправили на больничный
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Пассажирку автобуса в Череповце отправили на больничный 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Резкое торможение стало причиной травмирования череповчанки. В результате маневра, который применил водитель городского автобуса, пострадала 32-летняя женщина.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД Череповца, авария произошла 15 апреля в 17.50. На дороге возникла опасная ситуация, из-за чего 38-летнему водителю общественного транспорта пришлось резко нажать на тормоз. От сильного рывка в салоне автобуса упала череповчанка, которая держалась за ручку сидения.
Приехавшие на место аварии медики диагностировали у нее ушиб предплечья и отправили на больничный.
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