Пассажирку автобуса в Череповце отправили на больничный

Резкое торможение стало причиной травмирования череповчанки. В результате маневра, который применил водитель городского автобуса, пострадала 32-летняя женщина.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД Череповца, авария произошла 15 апреля в 17.50. На дороге возникла опасная ситуация, из-за чего 38-летнему водителю общественного транспорта пришлось резко нажать на тормоз. От сильного рывка в салоне автобуса упала череповчанка, которая держалась за ручку сидения.

Приехавшие на место аварии медики диагностировали у нее ушиб предплечья и отправили на больничный.