Ещё
В Приморье произошло два ДТП с участием мотоциклистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приморье произошло два ДТП с участием мотоциклистов 

Prim.News 1 час назад
Сразу два мотоциклиста попали в ДТП 15 апреля.
Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, на улице Семеновской во Владивостоке водитель спортивного мотоцикла стал участником дорожной аварию, которую мог спровоцировать и влажный асфальт.
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
15 Апр 2018 в 3:18 PDT  Еще одно ДТП с участием байкера произошло в Арсеньеве на улице Школьной. О пострадавших не сообщается.
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
14 Апр 2018 в 9:29 PDT
Prim.News: последние новости
В Приморском крае неизвестные сначала угнали автомобиль, а затем сожгли его Серьёзное ДТП в Приморье: водителя Toyota Sprinter увезли в реанимацию Во Владивостоке пенсионерка заплатила мошенникам 200 тысяч рублей, чтобы её внучку «отпустили» из полиции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»308
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение