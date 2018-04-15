В Приморье произошло два ДТП с участием мотоциклистов

Сразу два мотоциклиста попали в ДТП 15 апреля.

Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, на улице Семеновской во Владивостоке водитель спортивного мотоцикла стал участником дорожной аварию, которую мог спровоцировать и влажный асфальт.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

15 Апр 2018 в 3:18 PDT Еще одно ДТП с участием байкера произошло в Арсеньеве на улице Школьной. О пострадавших не сообщается.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

14 Апр 2018 в 9:29 PDT