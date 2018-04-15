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Во Владимире сбили пешеходов
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Во Владимире сбили пешеходов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано во Владимире»
15 апреля около 17.45 у дома №24 по улице Нижняя Дуброва города Владимира произошло ДТП с двумя пострадавшими.
По предварительной информации, автомобиль «Митсубиши Лансер» под управлением 62-летнего местного жителя после проезда регулируемого перекрестка на зеленый свет светофора, осуществляя поворот налево, въехал на тротуар, где совершил наезд на 2 пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора на регулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП пострадали жительницы областного центра 1962 и 1965 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение города Владимира с многочисленными травмами.
Установлено, что на момент ДТП водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции на месте составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
По факту ДТП назначена проверка, инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
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