В столице Карелии произошла серьезная авария

На подъезде к Петрозаводску произошла авария: две иномарки столкнулись на высокой скорости, передает информагентство Nation News.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, все произошло в воскресенье днем.

Водитель автомобиля " Мазда " не успела вовремя развернуть свою машину, в результате чего транспортное средство протаранило " Рено ". От столь сильного удара легковушка вылетела за пределы проезжей части.

Владелица автомобиля марки «Мазда» получила серьезные травмы. Ее госпитализировали. Есть информация об еще одном пострадавшем.

Стражи правопорядка выяснят все детали произошедшего.