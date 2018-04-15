Поездка по Некрасовскому путепроводу плачевно закончилась для автомобилей 

Несколько автомобилей пострадали из-за неровной дороги на Некрасовском путепроводе во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Все произошло накануне. По словам очевидцев, первой жертвой многочисленных ям стал автомобиль Toyota Crown. В результате обычной поездки по путепроводу у машины оказались пробиты два колеса, а также сильно повреждено литье, одно из которых раскололось.
Следом за Crown колесо пробил и автомобиль Toyota Vitz.
Очевидцы отмечают, что выбоины образовались здесь совсем недавно — после прошедших дождей.