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Проживающие возле стадиона ЧМ-2018 в Казани получат спецпропуска на личный автотранспорт
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Проживающие возле стадиона ЧМ-2018 в Казани получат спецпропуска на личный автотранспорт 

Rambler News Service 1 час назад
Жителям Казани, которые проживают в зоне «последней мили» — в радиусе 2 км — от стадиона «Казань Арена», выдадут специальные пропуска для машин, чтобы проезжать к своим домам. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил замглавы исполкома Дамир Фаттахов. Всего таких пропусков выдадут около 4000.
«Это волей-неволей скажется на комфорте жителей», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин, которого цитирует InKazan.
Он дал задание главе Ново-Савиновского района Тимуру Алибаеву взять работу на себя, «дойти до каждой квартиры». Вместе с райадминистрацией пропуска будет распределять ГИБДД.
Казань примет шесть матчей ЧМ.
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