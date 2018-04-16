Проживающие возле стадиона ЧМ-2018 в Казани получат спецпропуска на личный автотранспорт 

Жителям Казани, которые проживают в зоне «последней мили» — в радиусе 2 км — от стадиона «Казань Арена», выдадут специальные пропуска для машин, чтобы проезжать к своим домам. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил замглавы исполкома Дамир Фаттахов. Всего таких пропусков выдадут около 4000.
«Это волей-неволей скажется на комфорте жителей», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин, которого цитирует InKazan.
Он дал задание главе Ново-Савиновского района Тимуру Алибаеву взять работу на себя, «дойти до каждой квартиры». Вместе с райадминистрацией пропуска будет распределять ГИБДД.
Казань примет шесть матчей ЧМ.