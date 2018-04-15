В центре Казани произошло серьезное ДТП с машиной скорой помощи

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня рано утром на Площади Свободы.

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