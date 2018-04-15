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Несколько канадских хоккеистов погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
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Несколько канадских хоккеистов погибли в ДТП с автобусом и грузовиком 

Газета.Ru 1 час назад
Автобус, перевозивший хоккейную команду юниоров «Гумбольдт Бронкос» столкнулся с грузовиком в Канаде, сообщает телеканал «360».
В результате аварии погибли несколько хоккеистов команды. Точное число пострадавших не сообщается. Инцидент произошел по пути в город Тисдейл, куда игроки «Бронкос» направлялись для участия в матче с «Нипавин Хоукс».
"Мы в полном неверии и шоке от потери, которая обрушилась на нас", — сказал президент «Гумбольдт Бронкос».
Самому младшему игроку команды 16 лет, а старшему — 21 год. Руководство «Хоукс» уже объявили об отмене матча. На месте трагедии работают спасатели. Следствие выясняет причины аварии.
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