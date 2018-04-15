Несколько канадских хоккеистов погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

Автобус, перевозивший хоккейную команду юниоров «Гумбольдт Бронкос» столкнулся с грузовиком в Канаде, сообщает телеканал «360».

В результате аварии погибли несколько хоккеистов команды. Точное число пострадавших не сообщается. Инцидент произошел по пути в город Тисдейл, куда игроки «Бронкос» направлялись для участия в матче с «Нипавин Хоукс».

"Мы в полном неверии и шоке от потери, которая обрушилась на нас", — сказал президент «Гумбольдт Бронкос».

Самому младшему игроку команды 16 лет, а старшему — 21 год. Руководство «Хоукс» уже объявили об отмене матча. На месте трагедии работают спасатели. Следствие выясняет причины аварии.