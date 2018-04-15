Пять человек пострадали в ДТП на дорогах Люберец, Котельников и Дзержинского за неделю

С 26 марта по 1 апреля в Люберцах, Дзержинском и Котельниках в дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек, по всем случаям организованы проверки, передает РИАМО

"За минувшую неделю (с 26 марта по 1 апреля — ред.) на дорогах Люберец, Котельников и Дзержинского пострадали пять человек. Погибших нет", — говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По данным службы, 29 марта водитель KIA RIO на Инициативной улице Люберец, выезжая с территории строительного рынка, наехал на 83-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Пенсионерку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Люберец.

Тридцать первого марта неустановленный водитель на Южной улице Люберец сбил 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами и ушибами ее доставили в больницу Люберец, медики оказали женщине помощь. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводят оперативно-разыскные мероприятия.

"Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, просим вас сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (495) 501-25-83, 8 (495) 501-13-49", — добавляется в сообщении.

В этот же день, 31 марта, на Новоегорьевском шоссе в Котельниках другой водитель, управляющий Hyundai Solaris, выехал на обочину и врезался в ПАЗ, который выезжал на шоссе. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Hyundai, мужчины 22 и 27 лет. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Люберец.

Первого апреля водитель Mitsubishi Lancer на площади Дмитрий Донского в Дзержинском наехал на 80-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее с ушибами и ссадинами доставили в больницу Дзержинского. По всем фактам проводятся проверки, в результате которых будут установлены причины случившегося.

"Как видно из хроники ДТП, за неделю зафиксировано четыре наезда на пешеходов, из которых три были совершены на нерегулируемых пешеходных переходах. В этой связи на территории обслуживания ОГИБДД до 9 апреля проводится операция «Пешеходный переход». Ее главной задачей является профилактика и пресечение нарушений правил водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам", — заключается в сообщении.