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То, что творится сейчас на о. Русском — гораздо хуже гололеда
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То, что творится сейчас на о. Русском — гораздо хуже гололеда 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На острове Русский во Владивостоке машины сносит с дороги из-за скользкого покрытия, сообщает PRIMPRESS.
Дорожное покрытие в районе Подножья недавно стало глиняным. После дождя в выходные глину размыло, в результате чего дорога стала очень скользкой. Очевидцы отмечают, что это гораздо хуже гололеда.
В результате несколько автомобилей вылетели в кювет. Горожанин снял на видео, как с дороги «сполз» маршрутный автобус.
Впрочем, опасный участок совсем небольшой — такая дорога только от монастыря в сторону Воеводы. Остальная — обычная гравийка.
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Apr 14, 2018 at 7:44pm PDT
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