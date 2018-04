То, что творится сейчас на о. Русском — гораздо хуже гололеда

На острове Русский во Владивостоке машины сносит с дороги из-за скользкого покрытия, сообщает PRIMPRESS.

Дорожное покрытие в районе Подножья недавно стало глиняным. После дождя в выходные глину размыло, в результате чего дорога стала очень скользкой. Очевидцы отмечают, что это гораздо хуже гололеда.

В результате несколько автомобилей вылетели в кювет. Горожанин снял на видео, как с дороги «сполз» маршрутный автобус.

Впрочем, опасный участок совсем небольшой — такая дорога только от монастыря в сторону Воеводы. Остальная — обычная гравийка.

A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Apr 14, 2018 at 7:44pm PDT