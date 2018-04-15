Ещё
Вот это единственный нормальный Crown для дорог Владивостока
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вот это единственный нормальный Crown для дорог Владивостока 

Primpress 42 минуты назад
Фото: Primpress
В сообществе «VDK — город Владивосток» опубликовали фотографию «единственного нормального» для столицы Приморья автомобиля Toyota Crown, сообщает PRIMPRESS.
На снимке машина в классическом кузове легковушки стоит на огромных колесах, что придает ей суровый вид.
В комментариях к посту пользователи обратили внимание на то, что у автомобиля левый руль, а значит, он «не наш». Впрочем, другой юзер тут же сообщил, что видел леворульные «Крауны» во Владивостоке.
В целом комментаторы оценили внешний вид машины.
Primpress: последние новости
Поездка по Некрасовскому путепроводу плачевно закончилась для автомобилей Категория водителей, которую ГИБДД решила теперь жестко наказывать Во Владивостоке на один день приостановят движение трамваем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»308
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
«Мост глупости» калечит машины
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение