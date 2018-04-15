Вот это единственный нормальный Crown для дорог Владивостока

В сообществе «VDK — город Владивосток» опубликовали фотографию «единственного нормального» для столицы Приморья автомобиля Toyota Crown , сообщает PRIMPRESS.

На снимке машина в классическом кузове легковушки стоит на огромных колесах, что придает ей суровый вид.

В комментариях к посту пользователи обратили внимание на то, что у автомобиля левый руль, а значит, он «не наш». Впрочем, другой юзер тут же сообщил, что видел леворульные «Крауны» во Владивостоке.

В целом комментаторы оценили внешний вид машины.