В Краснодаре водитель скорой помощи протаранил экскаватор и попал в больницу

Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Кореновской вчера.

Вечером при движении в направлении ул. Дзержинского водитель автомобиля скорой помощи допустил столкновение с припаркованным экскаватором.

В результате удара мужчина вылетел из салона машины, он пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.

В момент происшествия в салоне «кареты» скорой помощи никого кроме водителя не было.