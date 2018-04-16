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В Краснодаре водитель скорой помощи протаранил экскаватор и попал в больницу
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В Краснодаре водитель скорой помощи протаранил экскаватор и попал в больницу 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. Дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Кореновской вчера.
Вечером при движении в направлении ул. Дзержинского водитель автомобиля скорой помощи допустил столкновение с припаркованным экскаватором.
В результате удара мужчина вылетел из салона машины, он пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.
В момент происшествия в салоне «кареты» скорой помощи никого кроме водителя не было.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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