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В Поморье произошла смертельная авария
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В Поморье произошла смертельная авария 

Газета.Ru 28 минут назад
В столице Поморья во время аварии погиб владелец иномарки, передает информагентство Nation News.
Как сообщает Госавтоинспекция, инцидент произошел накануне, 14 апреля.
В этот субботник вечер по автотрассе «Холмогоры» водитель транспортного средства марки "Опель" не справился с управлением и на немалой скорости врезался в другую легковушку.
В ходе ДТП виновник произошедшего получил смертельные травмы. Он умер еще до приезда врачей скорой помощи.
Разобраться во всех деталях трагедии предстоит сотрудникам ГИБДД.
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