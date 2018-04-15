В Поморье произошла смертельная авария

В столице Поморья во время аварии погиб владелец иномарки, передает информагентство Nation News.

Как сообщает Госавтоинспекция, инцидент произошел накануне, 14 апреля.

В этот субботник вечер по автотрассе «Холмогоры» водитель транспортного средства марки " Опель " не справился с управлением и на немалой скорости врезался в другую легковушку.

В ходе ДТП виновник произошедшего получил смертельные травмы. Он умер еще до приезда врачей скорой помощи.