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Светодиодные фары признали самыми опасными для водителей
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Светодиодные фары признали самыми опасными для водителей 

Газета.Ru 8 минут назад
Несмотря на то, что в настоящее время светодиодная оптика приходит на смену ксенона и становится все более популярной, она не так уж безопасна, сообщает телеканал «360».
По мнению специалистов, современные LED-фары чересчур яркие и ослепляют водителей. Так, согласно статистике, приведенной исследователями, почти 15% ДТП происходят по вине ослепления водителя фарами встречного автомобиля.
В британском департаменте транспорта отметили, что светодиодные фары дают направленный луч света, в то время как у тех же галогенных фар свечение более рассеянное.
Специалисты RAC намерены обсудить данный вопрос с автопроизводителями.
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