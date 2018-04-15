Светодиодные фары признали самыми опасными для водителей

Несмотря на то, что в настоящее время светодиодная оптика приходит на смену ксенона и становится все более популярной, она не так уж безопасна, сообщает телеканал «360».

По мнению специалистов, современные LED-фары чересчур яркие и ослепляют водителей. Так, согласно статистике, приведенной исследователями, почти 15% ДТП происходят по вине ослепления водителя фарами встречного автомобиля.

В британском департаменте транспорта отметили, что светодиодные фары дают направленный луч света, в то время как у тех же галогенных фар свечение более рассеянное.

Специалисты RAC намерены обсудить данный вопрос с автопроизводителями.