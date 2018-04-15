Спорный момент: ГИБДД разъяснила, кто виноват в ДТП с мотоциклистом

Автомобилист остановился на светофоре, после чего начал поворачивать налево, когда в него на полном ходу влетел мотоциклист. Пилот мотоцикла перелетел через руль и рухнул на асфальт, однако остался в живых и встал, чтобы обсудить произошедшее с автором видео.

После этого последовало долгое судебное разбирательство. Виновным признали водителя " Лады ", хотя тот до последнего (и даже после решения суда) заявлял, что виноват мотоциклист.

Откровенно говоря, позиция водителя авто выглядит сомнительно. Что, собственно, и подтвердил суд. Судя по всему, он не показал поворотник, резко сдал влево и не смотрел в зеркала. То есть совершил полный набор ошибок, которые обычно приводят к гибели мотоциклистов, которые зачастую ездят в крайней левой полосе.