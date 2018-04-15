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Спорный момент: ГИБДД разъяснила, кто виноват в ДТП с мотоциклистом
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Спорный момент: ГИБДД разъяснила, кто виноват в ДТП с мотоциклистом 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Автомобилист остановился на светофоре, после чего начал поворачивать налево, когда в него на полном ходу влетел мотоциклист. Пилот мотоцикла перелетел через руль и рухнул на асфальт, однако остался в живых и встал, чтобы обсудить произошедшее с автором видео.
После этого последовало долгое судебное разбирательство. Виновным признали водителя "Лады", хотя тот до последнего (и даже после решения суда) заявлял, что виноват мотоциклист.
Откровенно говоря, позиция водителя авто выглядит сомнительно. Что, собственно, и подтвердил суд. Судя по всему, он не показал поворотник, резко сдал влево и не смотрел в зеркала. То есть совершил полный набор ошибок, которые обычно приводят к гибели мотоциклистов, которые зачастую ездят в крайней левой полосе.
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