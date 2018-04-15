На перекрестке Восточной и Шевченко лоб в лоб столкнулись две иномарки

Поздно вечером 15 апреля на перекрестке Восточной и Шевченко лоб в лоб столкнулись Skoda Toyota . Skoda выехал на встречную полосу, и в него врезался японский автомобиль.

— Toyota ехала от вокзала, а на перекрестке ей навстречу Skoda вылетела, — рассказал Е1.RU очевидец ДТП.

Водитель Skoda объяснил E1.RU, что он не заметил Toyota и, поворачивая налево, выехал на встречную полосу.

И у Skoda, и у Toyota разбита передняя часть. Сильнее — со стороны водителей. От удара в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, они и спасли автомобилистов — в аварии никто не пострадал.