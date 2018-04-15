Сотрудник Росгвардии спас пассажира, упавшего на пути в московском метро

Сотрудник ОМОН столичной Росгвардии спас 28‐летнего парня, который упал на рельсы метро. Инцидент произошел рано утром на станции «Римская», сообщает телеканал «360».

Старший сержант Алексеев Сергей заметил, что стоявшему на платформе пассажиру стало плохо, он потерял сознание и упал на рельсы перед приближающимся поездом. Боец не растерялся, спрыгнул на пути и вытащил пострадавшего на платформу.

На место инцидента вызвали врачей. У спасенного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его доставили в одну из клинических больниц.