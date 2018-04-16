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Автомобиль сбил детей на площадке в Краснодарском крае
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Автомобиль сбил детей на площадке в Краснодарском крае 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате происшествия пострадали четверо детей от года до шести лет, а также один взрослый.
Автомобиль вылетел на детскую площадку в Краснодарском крае и сбил четверых детей и одного взрослого, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Инцидент произошел в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района.
По данным собеседника агентства, госпитализированы дети шести, пяти, двух лет и годовалый ребенок. Их состояние оценивается как тяжелое. Один взрослый получил травмы средней тяжести.
Никакого официального подтверждения информации пока нет.
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