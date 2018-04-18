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Полиция возбудила дело после того, как в Краснодарском крае машина сбила шестерых человек
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Полиция возбудила дело после того, как в Краснодарском крае машина сбила шестерых человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: Живая Кубань
КРАСНОДАР, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудило дело в отношении водителя, который, по данным следствия, сбил в селе Большой Бейсуг на Кубани двух женщин и четырех детей, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.
"В отношении 30-летнего водителя, сбившего на обочине дороги в селе Большой Бейсуг четверых детей и двух женщин, возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на 4 года). Водитель арестован на два месяца.
Ранее сообщалось, что 15 апреля в селе Большой Бейсуг автомобиль «ВАЗ-2106» сбил идущих по обочине детей и женщин. Два ребенка 2012 и 2013 годов рождения и женщина 1979 года рождения госпитализированы, еще два ребенка и женщина проходят амбулаторное лечение. Водитель с места происшествия скрылся, но позднее был задержан.
По данным полиции, медицинское освидетельствование показало, что во время ДТП мужчина находился в нетрезвом состоянии.
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