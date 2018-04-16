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В ДТП на Кубани пострадали шесть человек
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В ДТП на Кубани пострадали шесть человек 

ТАСС 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Водитель на «Жигулях» сбил идущих по обочине в краснодарском селе двух женщин и четвертых детей, в результате чего были госпитализированы два ребенка и один взрослый, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Сообщение поступило в 18:55. В селе Большой Бейсуг 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» выехал на обочину и сбил идущих по обочине четырех детей и двух женщин. Госпитализированы два ребенка — 2012 и 2013 годов рождения, а также женщина 1979 года рождения, остальные — амбулаторно", — сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии опьянения. Полиция проводит проверку.
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