В ДТП на Кубани пострадали шесть человек

КРАСНОДАР, 15 апреля. / ТАСС /. Водитель на «Жигулях» сбил идущих по обочине в краснодарском селе двух женщин и четвертых детей, в результате чего были госпитализированы два ребенка и один взрослый, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сообщение поступило в 18:55. В селе Большой Бейсуг 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» выехал на обочину и сбил идущих по обочине четырех детей и двух женщин. Госпитализированы два ребенка — 2012 и 2013 годов рождения, а также женщина 1979 года рождения, остальные — амбулаторно", — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии опьянения. Полиция проводит проверку.