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В Краснодарском крае автомобиль сбил детей на игровой площадке
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В Краснодарском крае автомобиль сбил детей на игровой площадке 

Свободная пресса 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Автомобиль въехал на детскую площадку в Краснодарском крае. Четверо детей и взрослый госпитализированы после въезда легкового автомобиля на детскую площадку в Краснодарском крае.
"По предварительной информации, в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района, легковой автомобиль въехал на детскую площадку, пострадали пять человек, — цитирует Интерфакс собеседника. — Госпитализированы дети пяти, шести, двух лет и годовалый ребенок. Также пострадал один взрослый. Состояние детей оценивается врачами как тяжелое, состояние взрослого— средней тяжести".
Официального подтверждения информации на данный момент нет.
Ранее «СП» сообщала, что автомобиль наехал на группу подростков в Великобритании. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением в районе кольцевой развязки и совершил наезд на шестерых пешеходов. Все пострадавшие — подростки.
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