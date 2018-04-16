В США в сикхском храме ранено шесть человек

В американском городе Гринвуд (штат Индиана) произошла потасовка в сикхском храме. В результате случившегося есть пострадавшие. Об этом сообщает CBS 4.

Мэр города заявил, что от шести до 12 человек были госпитализированы. По меньшей мере шестеро из них поступили в медучреждение с ножевыми ранениями.

По данным полиции, потасовка произошла днем 15 апреля. Обстоятельства инцидента выясняются.

Сикхизм — религиозное учение, зародившееся в XVI веке в Индии. Религия насчитывает более 22 миллионов последователей.

Ранее в США в одном из районов города Хьюстон рассерженный мужчина въехал в толпу людей. Между несколькими людьми возле бара и находившегося напротив ресторана случился конфликт, который перерос в драку. Один из участников конфликта сел в автомобиль и въехал в толпу своих оппонентов. В результате четыре человека были госпитализированы с серьезными травмами, один из них позже скончался в больнице.

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