Как получить полную сумму по КАСКО при тотальной утрате автомобиля

Обидно, когда новенький автомобиль попадает в ДТП. Владельцу приходится озадачиваться ремонтом, искать запчасти и проверенных мастеров. Но, к сожалению, бывает и так, что машина после аварии восстановлению уже не подлежит. Хорошо, если вы подстраховались в прямом и в переносном смысле и оформили КАСКО. Однако значит ли это, что вы получите сумму возмещения в полном объеме?

Тотальной утратой считается ситуация, при которой автомобиль в результате ДТП или поджога третьими лицами признается не подлежащим восстановлению. Также в связи с данным вопросом мы будем говорить и о хищении — когда машина угнана и не найдена. То есть по той или иной причине владелец лишается своего авто. На что он может рассчитывать, имея полис КАСКО?

Для начала надо понимать, что сумма возмещения рассчитывается от стоимости автомобиля. Так, для новых машин она равна цифре из договора купли-продажи в том случае, если приобретен полный полис КАСКО, в котором прописаны риски «Угона» и «Полного уничтожения». Для автомобилей с пробегом она рассчитывается из средней стоимости модели данного года в соответствующем техническом состоянии. Казалось бы, все просто — купил автомобиль за миллион и, в случае жесткого ДТП, столько же и получил. Но не все так просто.

До 2013 года страховые компании уменьшали сумму компенсации в соответствии с износом — это было общей практикой, причем за первый действия договора месяц износ существенно превышал показатели за последующие. Выходило, что уже через 30 дней после покупки, попав в аварию, владелец получал значительно меньше страховой суммы. После того, как возмущенные автомобилисты обратились в Верховный суд, ситуацию пересмотрели.

Страховщикам запретили использовать понятия износа. Казалось бы, теперь автолюбитель может получить полную сумму? Но не тут-то было. Страховые компании забыли понятие «износ» и стали употреблять другие, например, «коэффициент индексации» или «норма уменьшения». По сути дела — это тот же износ, так как сумма возмещения уменьшается пропорционально времени эксплуатации автомобиля. И договор, в котором прописаны такие понятия, как правило, успешно оспаривается в суде. То есть, даже если вы поставили свою подпись и вроде бы согласились с «коэффициентом индексации», есть смысл через суд стребовать со страховщика полную сумму возмещения, так как, по сути дела, он пользуется все тем же понятием амортизационного износа, против которого выступил Верховный суд.

Некоторые страховые компании используют понятие «франшизы», привязывая ее не к сроку эксплуатации, а к сроку действия договора. «Франшиза» прописана в регламенте «Об организации страхового дела», и оспорить ее вычет из суммы компенсации уже гораздо сложнее. Тут суд, как правило, становится на сторону страховой компании.

Также страховщик может попытаться уменьшить сумму, заказав постфактум экспертизу по оценке транспортного средства и заявив, что его цена при страховании была завышена. Такие дела в суде решаются обычно в пользу автолюбителей, так как изменение страховой суммы в одностороннем порядке возможно лишь в том случае, если страховая компания докажет, что ее ввели в заблуждение, что происходит крайне редко.