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В Гане 20 человек погибли при столкновении автобуса и автомобиля
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В Гане 20 человек погибли при столкновении автобуса и автомобиля 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
На севере Ганы в результате столкновения автобуса и автомобиля погибли по меньшей мене 20 человек. Об этом сообщает Ghana Web.
Как отмечается, инцидент произошел утром около города Тамале. Автобус столкнулся с автомобилем, который двигался по направлению от города. Из-за случившегося погибли 20 человек, многие были доставлены в больницы в бессознательном состоянии. Число пострадавших и общее число пассажиров автобуса пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что в канадском Торонто за сутки произошло более 550 ДТП из-за ледяного дождя. Представитель местной полиции отметил, что причиной практически всех аварий стало обледенение дорожного полотна.
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