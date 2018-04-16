В Гане 20 человек погибли при столкновении автобуса и автомобиля

На севере Ганы в результате столкновения автобуса и автомобиля погибли по меньшей мене 20 человек. Об этом сообщает Ghana Web.

Как отмечается, инцидент произошел утром около города Тамале. Автобус столкнулся с автомобилем, который двигался по направлению от города. Из-за случившегося погибли 20 человек, многие были доставлены в больницы в бессознательном состоянии. Число пострадавших и общее число пассажиров автобуса пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в канадском Торонто за сутки произошло более 550 ДТП из-за ледяного дождя. Представитель местной полиции отметил, что причиной практически всех аварий стало обледенение дорожного полотна.