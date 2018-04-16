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На Кубани пьяный водитель сбил четырех детей и двух женщин
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На Кубани пьяный водитель сбил четырех детей и двух женщин 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На Кубани автомобиль наехал на четырех детей и двух женщин, в результате чего три человека были госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.
Как отмечается, инцидент произошел в 18.55 мск в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района. 30-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на обочину и наехал на идущих там пешеходов.
"После этого водитель с места ДТП скрылся, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения. С места происшествия в больницу доставлены два ребенка шести и пяти лет и 39-летняя женщина", — говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее в результате аварии и возгорания автомобиля в поселении Новофедоровское в ТиНАО, Москва, погибли четыре человека.
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